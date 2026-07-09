Стало известно, сколько рязанцы тратят на общепит

Рязанская область попала в список субъектов РФ, где зафиксировано существенное снижение затрат населения на услуги общественного питания. По данным исследования аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», расходы рязанских семей на посещение кафе и ресторанов сократились более чем в два раза. По данным аналитиков, среднемесячные траты на общепит в расчете на семью из трех человек составили 1,6 тысячи рублей. Для сравнения: в 2024 году эта сумма была значительно выше. Эксперты отмечают, что такая разнонаправленная динамика расходов на общепит по регионам может быть связана с различными экономическими факторами, изменением потребительских предпочтений и развитием сферы общественного питания в конкретных субъектах РФ.

Стало известно, сколько рязанцы тратят на общепит. Об этом сообщает ТАСС.

Рязанская область попала в список субъектов РФ, где зафиксировано существенное снижение затрат населения на услуги общественного питания. По данным исследования аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», расходы рязанских семей на посещение кафе и ресторанов сократились более чем в два раза.

По данным аналитиков, среднемесячные траты на общепит в расчете на семью из трех человек составили 1,6 тысячи рублей. Для сравнения: в 2024 году эта сумма была значительно выше.

Эксперты отмечают, что такая разнонаправленная динамика расходов на общепит по регионам может быть связана с различными экономическими факторами, изменением потребительских предпочтений и развитием сферы общественного питания в конкретных субъектах РФ.