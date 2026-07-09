Стало известно, какую долю населения России составляют люди старше 65 лет

Почти четверть населения России составляют люди старше 65 лет. Об этом на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков, передает РИА Новости. По его словам, старение населения — это общемировой тренд, который наблюдается не только в России. В связи с этим на систему здравоохранения ложится все большая нагрузка.

Почти четверть населения России составляют люди старше 65 лет. Об этом на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков, передает РИА Новости .

По его словам, старение населения — это общемировой тренд, который наблюдается не только в России. В связи с этим на систему здравоохранения ложится все большая нагрузка.

Замминистра отметил, что в таких условиях необходимо переходить от «реактивной» модели медицины, когда врачи лечат уже возникшие заболевания, к «проактивной». Она предполагает прогнозирование рисков развития болезней на основе имеющихся данных и проведение профилактики до появления серьезных проблем со здоровьем.