Семья с двумя детьми погибла в ДТП с КАМАЗом в Тверской области

В Тверской области утром 9 июля произошла смертельная авария, в которой погибли четыре человека — родители и двое детей. ДТП случилось на 292-м километре трассы М-10 «Россия» в Вышневолоцком округе. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с КАМАЗом. После удара легковую машину сильно деформировало, а грузовик съехал в кювет. Водитель Hyundai и три пассажира — двое взрослых и дети 4 и 14 лет — скончались на месте до приезда скорой помощи.

В Тверской области утром 9 июля произошла смертельная авария, в которой погибли четыре человека — родители и двое детей. ДТП случилось на 292-м километре трассы М-10 «Россия» в Вышневолоцком округе.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с КАМАЗом. После удара легковую машину сильно деформировало, а грузовик съехал в кювет.

Водитель Hyundai и три пассажира — двое взрослых и дети 4 и 14 лет — скончались на месте до приезда скорой помощи.

По данным «КП-Тверь», семья ехала на отдых. В автомобиле находились отец, мать, четырехлетний сын и 14-летняя девочка.

Причины, по которым легковой автомобиль оказался на встречной полосе, пока устанавливаются. По предварительным данным прокуратуры, водитель не справился с управлением.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Фото: Госавтоинспекция УМВД России по Тверской области.