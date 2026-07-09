Рязанским выпускникам рассказали, с каким баллом ЕГЭ можно попасть в лучшие вузы

Выпускники, набравшие 70 и более баллов на ЕГЭ, имеют хорошие шансы поступить в ведущие вузы страны на различные направления подготовки. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения РФ, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко. По ее словам, в 2026 году увеличилось число выпускников, показавших такой результат. Эксперт отметила, что средний балл ЕГЭ ежегодно растет примерно на два пункта, что свидетельствует о повышении качества школьного образования.

Выпускники, набравшие 70 и более баллов на ЕГЭ, имеют хорошие шансы поступить в ведущие вузы страны на различные направления подготовки. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения РФ, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

По ее словам, в 2026 году увеличилось число выпускников, показавших такой результат. Эксперт отметила, что средний балл ЕГЭ ежегодно растет примерно на два пункта, что свидетельствует о повышении качества школьного образования.

Коваленко подчеркнула, что развитию системы образования способствуют совместные усилия государства, школ, учителей и родителей. При этом, по ее словам, важно создавать условия, которые помогут школьникам не только успешно сдать ЕГЭ, но и подготовиться к дальнейшему обучению в вузах.