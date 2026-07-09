Рязанская область попала в ягодную карту России

Рязанская область вошла в ягодную карту России, которую составили аналитики «Авито Путешествий». Эксперты рекомендуют приезжать в регион за малиной, пишет «Газета.Ru». По данным ягодной карты, сезон сбора малины в Рязанской области начинается в конце июля и продолжается до конца августа. Одним из самых известных мест для сбора ягоды называют окрестности села Новоселки, откуда еще в XIX веке малину поставляли в Москву.

Рязанская область вошла в ягодную карту России, которую составили аналитики «Авито Путешествий». Эксперты рекомендуют приезжать в регион за малиной, пишет «Газета.Ru».

По данным ягодной карты, сезон сбора малины в Рязанской области начинается в конце июля и продолжается до конца августа. Одним из самых известных мест для сбора ягоды называют окрестности села Новоселки, откуда еще в XIX веке малину поставляли в Москву.

Кроме Рязанской области, в ягодную карту вошли и другие регионы страны.

За черешней туристам советуют ехать в Ставропольский край, за земляникой — в Подмосковье, за вишней — во Владимирскую область, за морошкой — в Мурманскую область, за черникой — в Ленинградскую, за облепихой — в Алтайский край, а за брусникой и клюквой — в Карелию.