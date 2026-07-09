Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
25°
Птн, 10
28°
Сбт, 11
23°
ЦБ USD 76.4 0.27 09/07
ЦБ EUR 87.35 0.45 09/07
Нал. USD 78.52 / 78.75 09/07 14:20
Нал. EUR 92.31 / 91.85 09/07 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
Вчера 15:04
646
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 714
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 102
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
3 136
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
«Ъ»: рязанец в среднем выпивает 10,4 л чистого спирта в год
Проект «Если быть точным» опубликовал рейтинг российских регионов по уровню потребления алкоголя, пишет «Коммерсантъ». Исследование основано на данных Минздрава о потреблении спиртного и смертности от алкогольных отравлений, а также статистике МВД по ДТП и преступлениям с участием нетрезвых граждан за 2019-2024 годы. Согласно приведенным данным, взрослый рязанец в среднем выпивает 10,4 л чистого спирта в год, согласно данным за 2024 год. В 2017 году этот показатель составлял 12,7 л.

Проект «Если быть точным» опубликовал рейтинг российских регионов по уровню потребления алкоголя, пишет «Коммерсантъ». Исследование основано на данных Минздрава о потреблении спиртного и смертности от алкогольных отравлений, а также статистике МВД по ДТП и преступлениям с участием нетрезвых граждан за 2019-2024 годы.

Согласно приведенным данным, взрослый рязанец в среднем выпивает 10,4 л чистого спирта в год, согласно данным за 2024 год. В 2017 году этот показатель составлял 12,7 л.

Лидерами по потреблению алкоголя стали Ненецкий автономный округ, Чукотка и Еврейская автономная область. Меньше всего спиртного употребляют в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане. Среди регионов с наиболее низкими показателями также оказались Москва и Санкт-Петербург.

Авторы исследования отмечают связь между высоким потреблением алкоголя и сокращением численности населения в отдельных регионах.

В то же время в Минздраве заявили, что за последние пять лет потребление алкоголя в России на душу населения снизилось на 11% и составляет в среднем 8,06 литра чистого спирта в год.