«Ъ»: рязанец в среднем выпивает 10,4 л чистого спирта в год

Проект «Если быть точным» опубликовал рейтинг российских регионов по уровню потребления алкоголя, пишет «Коммерсантъ». Исследование основано на данных Минздрава о потреблении спиртного и смертности от алкогольных отравлений, а также статистике МВД по ДТП и преступлениям с участием нетрезвых граждан за 2019-2024 годы. Согласно приведенным данным, взрослый рязанец в среднем выпивает 10,4 л чистого спирта в год, согласно данным за 2024 год. В 2017 году этот показатель составлял 12,7 л.

Проект «Если быть точным» опубликовал рейтинг российских регионов по уровню потребления алкоголя, пишет « Коммерсантъ ». Исследование основано на данных Минздрава о потреблении спиртного и смертности от алкогольных отравлений, а также статистике МВД по ДТП и преступлениям с участием нетрезвых граждан за 2019-2024 годы.

Согласно приведенным данным, взрослый рязанец в среднем выпивает 10,4 л чистого спирта в год, согласно данным за 2024 год. В 2017 году этот показатель составлял 12,7 л.

Лидерами по потреблению алкоголя стали Ненецкий автономный округ, Чукотка и Еврейская автономная область. Меньше всего спиртного употребляют в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане. Среди регионов с наиболее низкими показателями также оказались Москва и Санкт-Петербург.

Авторы исследования отмечают связь между высоким потреблением алкоголя и сокращением численности населения в отдельных регионах.

В то же время в Минздраве заявили, что за последние пять лет потребление алкоголя в России на душу населения снизилось на 11% и составляет в среднем 8,06 литра чистого спирта в год.