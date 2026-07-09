Рязанцы пожаловались на упавшее дерево на Михайловском шоссе

В Рязани на Михайловском шоссе у дома № 92 упавшее дерево несколько дней перекрывает пешеходную дорожку. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. По словам рязанцев, дерево лежит уже не первый день, из-за чего пройти по тротуару невозможно. Они просят ответственные службы расчистить пешеходную дорожку.

В Рязани на Михайловском шоссе у дома № 92 упавшее дерево несколько дней перекрывает пешеходную дорожку. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

По словам рязанцев, дерево лежит уже не первый день, из-за чего пройти по тротуару невозможно.

Они просят ответственные службы расчистить пешеходную дорожку.