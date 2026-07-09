Рязанцы могут заключить договор поставки газа онлайн

Абоненты «Газпром межрегионгаз Рязань» могут оформить договор поставки газа для коммунально-бытовых нужд дистанционно — через портал Единого оператора газификации (ЕОГ) по адресу:
Для этого необходимо зарегистрироваться на портале, выбрать раздел «Договор поставки газа», заполнить электронную заявку, прикрепить сканы документов и после их проверки подписать договор с использованием электронной подписи. Отмечается, что процедура занимает минимум времени и не требует личного визита в офис.
Для заключения договора нужны следующие документы:
- документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими помещениями;
- паспорт собственника;
- паспорта на все газовое оборудование;
- договор на техническое обслуживание со специализированной газораспределительной организацией: АО «Рязаньгоргаз"/ АО «Газпром газораспределение Рязанская область»).
Подробная пошаговая инструкция по подаче заявки размещена на портале ЕОГ:
«Внедрение современных онлайн сервисов позволяет решать вопросы газификации, не выходя из дома, быстро и качественно. Уверен, возможность дистанционно заключить договор поставки газа будет особенно актуально для жителей отдаленных районов области», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.
Фото предоставили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».