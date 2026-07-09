Рязанцам рассказали, что делать при краже денег с банковской карты

УМВД по Рязанской области напомнило жителям региона, как действовать, если мошенники похитили деньги с банковской карты. В первую очередь необходимо немедленно заблокировать банковскую карту, чтобы предотвратить дальнейшее списание денег. После этого следует обратиться в банк с заявлением о несогласии с операцией. Сделать это необходимо в течение суток после обнаружения незаконного списания средств. Затем нужно подать заявление в полицию о факте хищения денежных средств.

УМВД по Рязанской области напомнило жителям региона, как действовать, если мошенники похитили деньги с банковской карты.

В первую очередь необходимо немедленно заблокировать банковскую карту, чтобы предотвратить дальнейшее списание денег. Также важно помнить, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону PIN-код, CVV/CVC-код, пароли из SMS и полные реквизиты карты.

После этого следует обратиться в банк с заявлением о несогласии с операцией. Сделать это необходимо в течение суток после обнаружения незаконного списания средств.

Затем нужно подать заявление в полицию о факте хищения денежных средств.

Правоохранители напомнили, что сотрудники полиции никогда не просят по телефону сообщать конфиденциальные данные или переводить деньги на «безопасные» счета.