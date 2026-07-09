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Рязанцам назвали продукты, которые нельзя есть аллергикам летом
Учёные выяснили, что перекрёстная аллергия возникает, когда организм реагирует на белки разных веществ из-за их схожего строения. Например, люди с аллергией на пыльцу берёзы могут испытывать реакцию на яблоки, груши и другие продукты. Это происходит из-за того, что иммунная система ошибочно принимает их за аллергены. Симптомы могут включать зуд, отёк и крапивницу. Знание таких реакций помогает людям избегать опасных продуктов и лучше контролировать своё здоровье.

Рязанцам назвали продукты, которые нельзя есть аллергикам летом. Об этом сообщает РИА Новости.

Учёные выяснили, что перекрёстная аллергия возникает, когда организм реагирует на белки разных веществ из-за их схожего строения. Например, люди с аллергией на пыльцу берёзы могут испытывать реакцию на яблоки, груши и другие продукты.

Это происходит из-за того, что иммунная система ошибочно принимает их за аллергены. Симптомы могут включать зуд, отёк и крапивницу. Знание таких реакций помогает людям избегать опасных продуктов и лучше контролировать своё здоровье.