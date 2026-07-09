Рязанца обокрали во время драки

Инцидент произошел во дворах многоэтажек на улице Новоселов. 32-летний рязанец возвращался домой поздно вечером, когда к нему подошли трое незнакомцев, которые попросили сигарету. Услышав отказ, мужчины начали поставку. Во время драки из кармана пострадавшего рязанца выпал кошелек, в котором находились 20 тысяч рублей. Он заметил его пропажу через пару минут после окончания конфликта. Кошелек мужчина так и не нашел и обратился в полицию. Оперативники выяснили, что в драке участвовал 22-летний рязанец. Его нашли и выяснили, что именно он подобрал кошелек, который потерял мужчина. Похищенные деньги компания потратила на сигареты. Позже выяснили личность других участников конфликта. Их привлекут к установленной законом ответственности. Рязанцу, укравшему кошелек, грозит до 5 лет колонии.

Рязанца обокрали во время драки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел во дворах многоэтажек на улице Новоселов. 32-летний рязанец возвращался домой поздно вечером, когда к нему подошли трое незнакомцев, которые попросили сигарету. Услышав отказ, мужчины начали поставку.

Во время драки из кармана пострадавшего рязанца выпал кошелек, в котором находились 20 тысяч рублей. Он заметил его пропажу через пару минут после окончания конфликта. Кошелек мужчина так и не нашел и обратился в полицию.

Оперативники выяснили, что в драке участвовал 22-летний рязанец. Его нашли и выяснили, что именно он подобрал кошелек, который потерял мужчина. Похищенные деньги компания потратила на сигареты.

Позже выяснили личность других участников конфликта. Их привлекут к установленной законом ответственности.

Рязанцу, укравшему кошелек, грозит до 5 лет колонии.