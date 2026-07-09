Рядом с Лесопарком закроют парковку

С 20.00 10 июля до 12.00 11 июля на территории стоянки на Окском шоссе, прилегающей к входной группе Лесопарка, закроют парковку. Причина — проведение мероприятия «Большой ореховый забег и Северная ходьба». Водителям предложили альтернативу — стоянка будет действовать рядом с остановкой общественного транспорта «Речной вокзал» со стороны проезда Речников. Кроме того, 11 июля с 08.00 до 11.30 перевозку пассажиров по маршруту автобусов № 25 приостановят из-за проведения мероприятия.

Рядом с Лесопарком закроют парковку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 20.00 10 июля до 12.00 11 июля на территории стоянки на Окском шоссе, прилегающей к входной группе Лесопарка, закроют парковку. Причина — проведение мероприятия «Большой ореховый забег и Северная ходьба».

Водителям предложили альтернативу — стоянка будет действовать рядом с остановкой общественного транспорта «Речной вокзал» со стороны проезда Речников.

Кроме того, 11 июля с 08.00 до 11.30 перевозку пассажиров по маршруту автобусов № 25 приостановят из-за проведения мероприятия.