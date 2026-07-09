Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
25°
Птн, 10
28°
Сбт, 11
23°
ЦБ USD 76.4 0.27 09/07
ЦБ EUR 87.35 0.45 09/07
Нал. USD 78.52 / 78.75 09/07 14:20
Нал. EUR 92.31 / 91.85 09/07 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
Вчера 15:04
645
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 714
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 102
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
3 136
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Путин поручил усилить поддержку русского языка и литературы
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги. Также глава государства поручил представить предложения по государственной поддержке издания и распространения литературы на языках народов России. Кроме того, президент распорядился принять дополнительные меры по развитию русского жестового языка, содействовать продвижению русского языка как языка межнационального общения, обеспечить ежегодное проведение интернет-конкурса «Читаем всей семьей» и конкурса песенной поэзии имени Николая Добронравова.

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги. Об этом пишет ТАСС.

Также глава государства поручил представить предложения по государственной поддержке издания и распространения литературы на языках народов России.

Кроме того, президент распорядился принять дополнительные меры по развитию русского жестового языка, содействовать продвижению русского языка как языка межнационального общения, обеспечить ежегодное проведение интернет-конкурса «Читаем всей семьей» и конкурса песенной поэзии имени Николая Добронравова.

Еще одно поручение касается организации смен в детских лагерях, посвященных популяризации русского языка и литературы.