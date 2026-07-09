Путин поручил усилить поддержку русского языка и литературы
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги. Также глава государства поручил представить предложения по государственной поддержке издания и распространения литературы на языках народов России. Кроме того, президент распорядился принять дополнительные меры по развитию русского жестового языка, содействовать продвижению русского языка как языка межнационального общения, обеспечить ежегодное проведение интернет-конкурса «Читаем всей семьей» и конкурса песенной поэзии имени Николая Добронравова.
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги. Об этом пишет ТАСС.
Также глава государства поручил представить предложения по государственной поддержке издания и распространения литературы на языках народов России.
Кроме того, президент распорядился принять дополнительные меры по развитию русского жестового языка, содействовать продвижению русского языка как языка межнационального общения, обеспечить ежегодное проведение интернет-конкурса «Читаем всей семьей» и конкурса песенной поэзии имени Николая Добронравова.
Еще одно поручение касается организации смен в детских лагерях, посвященных популяризации русского языка и литературы.