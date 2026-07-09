Путин поручил усилить поддержку русского языка и литературы

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги. Также глава государства поручил представить предложения по государственной поддержке издания и распространения литературы на языках народов России. Кроме того, президент распорядился принять дополнительные меры по развитию русского жестового языка, содействовать продвижению русского языка как языка межнационального общения, обеспечить ежегодное проведение интернет-конкурса «Читаем всей семьей» и конкурса песенной поэзии имени Николая Добронравова.