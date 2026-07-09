Прокуратура добилась ремонта дороги на улице Нижне-Трубежной в Рязани

В Рязани после вмешательства прокуратуры отремонтировали участок дороги на улице Нижне-Трубежной. Прокуратура Советского района проверила соблюдение законодательства при содержании автомобильных дорог и выявила на улице Нижне-Трубежной выбоины, размеры которых превышали установленные нормативы. По итогам проверки прокурор внес представление в управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани. Документ рассмотрели и удовлетворили.

В Рязани после вмешательства прокуратуры отремонтировали участок дороги на улице Нижне-Трубежной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Прокуратура Советского района проверила соблюдение законодательства при содержании автомобильных дорог и выявила на улице Нижне-Трубежной выбоины, размеры которых превышали установленные нормативы.

По итогам проверки прокурор внес представление в управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани. Документ рассмотрели и удовлетворили.

В настоящее время на указанном участке завершены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия.