Песков ответил на слова Трампа о закрытии неба над Украиной

По словам представителя Кремля, это новое заявление, ранее тему закрытия неба не обсуждали. «В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция», — приводятся слова Пескова. По данным РИА Новости, Трамп накануне встретился на полях саммита НАТО в Анкаре с Владимиром Зеленским. Он допустил, что США при необходимости могут закрыть небо над территорией Украины в качестве инструмента гарантий безопасности. Говорилось, что следить за соблюдением договоренностей будет Европа, а Вашингтон собирается лишь помогать.

Слова американского лидера Дональда Трампа о возможности закрытия неба над Украиной предстоит осмыслить. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, это новое заявление, ранее тему закрытия неба не обсуждали.

«В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция», — приводятся слова Пескова.

По данным РИА Новости , Трамп накануне встретился на полях саммита НАТО в Анкаре с Владимиром Зеленским. Он допустил, что США при необходимости могут закрыть небо над территорией Украины в качестве инструмента гарантий безопасности.

Говорилось, что следить за соблюдением договоренностей будет Европа, а Вашингтон собирается лишь помогать.