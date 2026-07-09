Песков ответил на слова Трампа о закрытии неба над Украиной
По словам представителя Кремля, это новое заявление, ранее тему закрытия неба не обсуждали. «В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция», — приводятся слова Пескова. По данным РИА Новости, Трамп накануне встретился на полях саммита НАТО в Анкаре с Владимиром Зеленским. Он допустил, что США при необходимости могут закрыть небо над территорией Украины в качестве инструмента гарантий безопасности. Говорилось, что следить за соблюдением договоренностей будет Европа, а Вашингтон собирается лишь помогать.
Слова американского лидера Дональда Трампа о возможности закрытия неба над Украиной предстоит осмыслить. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал «Интерфакс».
По словам представителя Кремля, это новое заявление, ранее тему закрытия неба не обсуждали.
«В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция», — приводятся слова Пескова.
По данным РИА Новости, Трамп накануне встретился на полях саммита НАТО в Анкаре с Владимиром Зеленским. Он допустил, что США при необходимости могут закрыть небо над территорией Украины в качестве инструмента гарантий безопасности.
Говорилось, что следить за соблюдением договоренностей будет Европа, а Вашингтон собирается лишь помогать.
Этот сайт использует файлы cookie
Это необходимо для его нормальной работы и анализа трафика. Информация о вашем
IP-адресе и агенте пользователя, а также показатели производительности и безопасности передаются на сайт.