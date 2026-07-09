Официальный курс доллара опустился ниже 76 рублей

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 10 июля. Курс доллара снизился на 47 копеек и составил 75,93 рубля. Евро подешевел на 76 копеек — до 86,59 рубля. Официальный курс юаня уменьшился на 6 копеек — до 11,16 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 10 июля.

Курс доллара снизился на 47 копеек и составил 75,93 рубля. Евро подешевел на 76 копеек — до 86,59 рубля. Официальный курс юаня уменьшился на 6 копеек — до 11,16 рубля.

По официальному курсу ЦБ проводятся расчеты по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и отдельным биржевым контрактам.