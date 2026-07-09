Обязать стоматологов применять анестезию при риске боли хочет Минздрав
Как указано в публикации, в министерстве предложили ввести обязательную анестезию при любом лечении зубов, которое может повлечь болевые ощущения. Помимо этого, при выявлении симптомов онкозаболевания стоматолог направит пациента к профильному врачу.
Обязать стоматологов применять анестезию при риске боли хочет Минздрав. Об этом 9 июля
Как указано в публикации, в министерстве предложили ввести обязательную анестезию при любом лечении зубов, которое может повлечь болевые ощущения.
Помимо этого, при выявлении симптомов онкозаболевания стоматолог направит пациента к профильному врачу.