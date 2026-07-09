Над Россией сбили 73 украинских БПЛА
Беспилотники самолетного типа перехватили силы ПВО в период с 20.00 8 июля до 7.00 9 июля. Отмечается, что атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также дроны уничтожили над московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским морем.
Над Россией сбили 73 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
Беспилотники самолетного типа перехватили силы ПВО в период с 20.00 8 июля до 7.00 9 июля.
Отмечается, что атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также дроны уничтожили над московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским морем.