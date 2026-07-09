Над Россией сбили 73 украинских БПЛА

Беспилотники самолетного типа перехватили силы ПВО в период с 20.00 8 июля до 7.00 9 июля. Отмечается, что атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также дроны уничтожили над московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским морем.