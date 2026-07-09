На улице Урицкого в Рязани на несколько дней закроют движение транспорта

Движение закроют от дома № 10 до дома № 12 на улице Урицкого с 12.00 9 июля до 24.00 14 июля. Причина — капремонт теплотрассы. На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место огородят.

На улице Урицкого в Рязани на несколько дней закроют движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение закроют от дома № 10 до дома № 12 на улице Урицкого с 12.00 9 июля до 24.00 14 июля. Причина — капремонт теплотрассы.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место огородят.