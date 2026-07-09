Маткапитал в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года

Об этом 9 июля РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год. Сейчас можно брать ориентир около 5,2%, уточнил депутат. Говырин добавил, что индексация распространится и на остаток средств на сертификате, если семья использовала маткапитал частично или еще не распоряжалась им.

Маткапитал в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Об этом 9 июля РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, заранее размер прибавки в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год. Можно взять ориентир около 5,2%, уточнил депутат.

Говырин добавил, что индексация распространится и на остаток средств на сертификате, если семья использовала маткапитал частично или еще не распоряжалась им.