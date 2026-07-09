ГРПЗ представил новую модель электрозарядной станции «ФОРА» на выставке «Иннопром»

На объединенном стенде КРЭТ экспонировалась новинка — электрозарядная станция «ФОРА» ЭЗС DC-2Д постоянного тока для электромобилей на 160 кВт.

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в работе Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

На объединенном стенде КРЭТ экспонировалась новинка — электрозарядная станция «ФОРА» ЭЗС DC-2Д постоянного тока для электромобилей на 160 кВт.

«Станция предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Она, по сравнению с уже серийно выпускаемыми, более мощная — обеспечивает ускоренную зарядку 80% батареи за 15-30 минут. ЭЗС трехпостовая, что позволяет одновременно заряжать до трех электрокаров, имеет разъемы GB/T, CCS, CHAdeMO для обслуживания электромобилей разных типов и производителей», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

«ФОРА» ЭЗС DC-2Д 160 кВт имеет цифровой дисплей с меню на русском языке с наглядной информацией о процессе зарядки и состоянии станции. Потребитель может удаленно управлять зарядкой с использованием приложения на смартфоне и оплачивать услугу. Станция подходит для установки у торговых и бизнес-центров, в наземных и подземных паркингах, на городском парковочном пространстве, на АЗС и трассах. Диапазон рабочих температур от -30С° до +45С° позволяет эксплуатацию в различных климатических зонах.

Организаторами Международной промышленной выставки «Иннопром» выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Правительство Свердловской области. Свою продукцию на ней представили около 900 компаний из нескольких десятков стран.