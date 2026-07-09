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ГАИ проведет в Рязанской области рейд «Мотоцикл»
В задачи рейда входят: предупреждение ДТП, совершаемых водителями мототранспорта; выявление нарушений ПДД, связанных с управлением транспортного средства в состоянии опьянения или отсутствием «прав»; задержание мотоциклов, не поставленных на государственный регистрационный учет. Как отметили в ГАИ, внимание будет направлено на водителей всех видов мототехники (скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов).

ГАИ проведет 9 июля в Рязанской области рейд «Мотоцикл». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В задачи рейда входят:

  • предупреждение ДТП, совершаемых водителями мототранспорта;
  • выявление нарушений ПДД, связанных с управлением транспортного средства в состоянии опьянения или отсутствием «прав»;
  • задержание мотоциклов, не поставленных на государственный регистрационный учет.

Как отметили в ГАИ, внимание будет направлено на водителей всех видов мототехники (скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов).