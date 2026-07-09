Для рязанцев выпустили экстренное метеопредупреждение

Согласно прогнозу, с 10 часов 9 июля на территории Рязанской области местами ожидается кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах прогнозируют град. Ожидается, что южный ветер усилится до 13-18 м/с. Непогода сохранится до конца суток.