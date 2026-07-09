Дефицит бюджета РФ достиг 5,7 трлн рублей

Федеральный бюджет России в январе—июне 2026 года, по предварительным данным Минфина, исполнен с дефицитом в размере 5,731 трлн рублей. Это соответствует 2,5% ВВП, пишет «Интерфакс». Для сравнения, законом о федеральном бюджете на весь 2026 год предусмотрен дефицит в размере 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит составлял 3,387 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Федеральный бюджет России в январе—июне 2026 года, по предварительным данным Минфина, исполнен с дефицитом в размере 5,731 трлн рублей. Это соответствует 2,5% ВВП, пишет «Интерфакс».

Для сравнения, законом о федеральном бюджете на весь 2026 год предусмотрен дефицит в размере 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит составлял 3,387 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Доходы федерального бюджета за первое полугодие выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 18,622 трлн рублей. Ненефтегазовые доходы увеличились на 16,3%, достигнув 14,961 трлн рублей. В частности, поступления НДС выросли на 22,6% — до 8,584 трлн рублей.

В то же время нефтегазовые доходы сократились на 22,7% — до 3,661 трлн рублей. В Минфине объяснили это снижением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.

Расходы федерального бюджета за шесть месяцев выросли на 16,1% и составили 24,353 трлн рублей.

В министерстве отметили, что высокий уровень дефицита в первой половине года связан прежде всего с опережающим финансированием расходов, оперативным заключением государственных контрактов и авансированием отдельных проектов.