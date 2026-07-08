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Вкусная задача: на предприятии «Детское питание» учатся оптимизировать потоки
На рязанском муниципальном предприятии «Детское питание» стартовала реализация проекта «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области». Под руководством экспертов Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса сотрудники изучают основные инструменты бережливого производства и собирают информацию для дальнейших улучшений.

На рязанском муниципальном предприятии «Детское питание» стартовала реализация проекта «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области». Под руководством экспертов Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса сотрудники изучают основные инструменты бережливого производства и собирают информацию для дальнейших улучшений.

7 июля команда «Детского питания» познакомилась с картированием. Этот инструмент помогает визуализировать организацию процессов, делая видимыми места задержек или остановок, пересечения потоков и накопления запасов. В качестве примера участники тренинга составили карту процесса производства пирожков с начинкой в кондитерском цехе ― самого популярного продукта. На примере работы кондитерского цеха команда «Детского питания» планирует составить карты потоков мясного, овощного и производственного цехов и, впоследствии улучшить их работу с помощью бережливых инструментов.

Напомним, проект «Производительность труда на средних и малых предприятиях Рязанской области» ― одна из мер поддержки бизнеса, действующих в регионе. Она позволяет представителям МСП выйти на новые объемы производства и впоследствии стать участниками федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». На сегодняшний день такой возможностью воспользовалась 51 рязанская компания. Узнать больше о доступных мерах поддержки можно на ИТ-платформе производительность. рф.