В Воронеже мужчина устроил дебош и бросался на прохожих, а после умер

По словам очевидцев, всё произошло в ЖК «Цветной бульвар». Мужчина бегал и бросался на окна и лоджии. Он бил зеркала на машинах и из-за этого получил травмы. Очевидцы вызвали скорую помощь, медики приехали и хотели госпитализировать мужчину, но он скончался по пути в больницу. Предварительной причиной смерти стала острая кровопотеря. Личность скончавшегося уточняется.

В Воронеже мужчина устроил дебош и бросался на прохожих, а после умер. Об этом сообщается в соцсетях.

По словам очевидцев, всё произошло в ЖК «Цветной бульвар». Мужчина бегал и бросался на окна и лоджии. Он бил зеркала на машинах и из-за этого получил травмы. Очевидцы вызвали скорую помощь, медики приехали и хотели госпитализировать мужчину, но он скончался по пути в больницу.

Предварительной причиной смерти стала острая кровопотеря. Личность скончавшегося уточняется.