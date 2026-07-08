В Скопине 57-летняя женщина пострадала в ДТП с фурой

В Скопине 7 июля произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации, около 17:14 на улице Рязанской 57-летняя жительница Скопинского района, управляя автомобилем JAC, столкнулась с грузовым автомобилем Sitrak с полуприцепом, за рулем которого находился 30-летний житель Ряжского района. В результате аварии водитель легкового автомобиля получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.

В Скопине 7 июля произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительной информации, около 17:14 на улице Рязанской 57-летняя жительница Скопинского района, управляя автомобилем JAC, столкнулась с грузовым автомобилем Sitrak с полуприцепом, за рулем которого находился 30-летний житель Ряжского района.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.