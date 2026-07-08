На лесопилке под Рязанью рабочего затянуло в станок

В Рязанском районе перед судом предстанет 25-летний председатель производственного кооператива. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда. По версии следствия, в феврале 2026 года на лесопилке в селе Льгово мужчина распиливал доски и брусья на многопильном станке. При этом он не имел необходимого обучения и профессиональной подготовки. Не дождавшись полной остановки вращающихся пил, мужчина попытался взять древесину руками. В результате механизм затянул его кисть внутрь станка, а от резкого движения он ударился головой о металлический корпус оборудования.

В Рязанском районе перед судом предстанет 25-летний председатель производственного кооператива. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в феврале 2026 года на лесопилке в селе Льгово мужчина распиливал доски и брусья на многопильном станке. При этом он не имел необходимого обучения и профессиональной подготовки.

Не дождавшись полной остановки вращающихся пил, мужчина попытался взять древесину руками. В результате механизм затянул его кисть внутрь станка, а от резкого движения он ударился головой о металлический корпус оборудования.

Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Причиной происшествия стали нарушения норм трудового законодательства, допущенные председателем производственного кооператива.

Уголовное дело направили в Рязанский районный суд. По части 1 статьи 143 УК РФ обвиняемому грозит до одного года лишения свободы.