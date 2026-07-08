В рязанском противотуберкулезном диспансере начался ремонт

В Рязанском областном клиническом противотуберкулезном диспансере начался ремонт корпусов № 4 и № 5. Об этом сообщили в медучреждении. В рамках работ планируется капитально отремонтировать тепловые сети, установить блочно-модульную котельную, заменить дезинфекционную камеру на автономную, утеплить фасады зданий и установить новые окна.