В рязанском противотуберкулезном диспансере начался ремонт
В Рязанском областном клиническом противотуберкулезном диспансере начался ремонт корпусов № 4 и № 5. Об этом сообщили в медучреждении. В рамках работ планируется капитально отремонтировать тепловые сети, установить блочно-модульную котельную, заменить дезинфекционную камеру на автономную, утеплить фасады зданий и установить новые окна.
В Рязанском областном клиническом противотуберкулезном диспансере начался ремонт корпусов № 4 и № 5. Об этом сообщили в медучреждении.
В рамках работ планируется капитально отремонтировать тепловые сети, установить блочно-модульную котельную, заменить дезинфекционную камеру на автономную, утеплить фасады зданий и установить новые окна.
Работы проводят в рамках постановления правительства Рязанской области о предоставлении субсидий Фонду социальных проектов региона.
Фото: ГБУ РО ОКПТД.