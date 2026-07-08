В Рязанской области за сутки поймали шестерых пьяных водителей

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили в Рязанской области шестерых водителей с признаками опьянения. Двое управляли автомобилями в нетрезвом состоянии, еще четверо отказались проходить медицинское освидетельствование. Всего за сутки инспекторы ДПС зафиксировали 1620 нарушений Правил дорожного движения.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили в Рязанской области шестерых водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Двое управляли автомобилями в нетрезвом состоянии, еще четверо отказались проходить медицинское освидетельствование.

Всего за сутки инспекторы ДПС зафиксировали 1620 нарушений Правил дорожного движения. В ходе рейдов выявили 16 нарушений со стороны пешеходов, 19 — со стороны водителей грузового транспорта, а также 46 фактов управления автомобилями с чрезмерной тонировкой.

Кроме того, зарегистрировано 29 ДТП с материальным ущербом.