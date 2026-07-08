В Рязанской области вырос спрос на ДМС и ОСАГО

В первом квартале 2026 года жители Рязанской области оформили 257,9 тысячи договоров страхования на общую сумму 3,1 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
Заметнее всего вырос спрос на добровольное медицинское страхование. За январь—март рязанцы оформили 10,8 тысячи полисов ДМС — на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство таких договоров приходится на корпоративное страхование, которое оплачивают работодатели.
Также увеличилось число выплат по ДМС. Это связано как с ростом количества застрахованных, так и с увеличением среднего размера страховой выплаты на фоне инфляции.
Активнее стали страховаться и автомобилисты. За первые три месяца года в регионе оформили 124,6 тысячи полисов ОСАГО — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость полиса снизилась почти на треть и составила 4320 рублей.
За первый квартал страховые компании выплатили рязанцам по ОСАГО 332,4 млн рублей, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Владельцы полисов каско получили еще 262,4 млн рублей. Рост выплат связан с подорожанием ремонта и запасных частей.