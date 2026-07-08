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В Рязанской области вырос спрос на ДМС и ОСАГО
В первом квартале 2026 года жители Рязанской области оформили 257,9 тысячи договоров страхования на общую сумму 3,1 млрд рублей. Заметнее всего вырос спрос на добровольное медицинское страхование. За январь—март рязанцы оформили 10,8 тысячи полисов ДМС — на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Активнее стали страховаться и автомобилисты. За первые три месяца года в регионе оформили 124,6 тысячи полисов ОСАГО — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость полиса снизилась почти на треть и составила 4320 рублей.

В первом квартале 2026 года жители Рязанской области оформили 257,9 тысячи договоров страхования на общую сумму 3,1 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Заметнее всего вырос спрос на добровольное медицинское страхование. За январь—март рязанцы оформили 10,8 тысячи полисов ДМС — на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство таких договоров приходится на корпоративное страхование, которое оплачивают работодатели.

Также увеличилось число выплат по ДМС. Это связано как с ростом количества застрахованных, так и с увеличением среднего размера страховой выплаты на фоне инфляции.

Активнее стали страховаться и автомобилисты. За первые три месяца года в регионе оформили 124,6 тысячи полисов ОСАГО — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость полиса снизилась почти на треть и составила 4320 рублей.

За первый квартал страховые компании выплатили рязанцам по ОСАГО 332,4 млн рублей, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Владельцы полисов каско получили еще 262,4 млн рублей. Рост выплат связан с подорожанием ремонта и запасных частей.