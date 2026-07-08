В Рязанской области пройдут рейды по выездам на «встречку»

Отмечается, что рейд будет направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. В ГАИ напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 7500 рублей. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила и избегать нарушений, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.

В среду, 8 июля, сотрудники ГАИ проведут в Рязанской области комплексное мероприятие «Встречная полоса». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что рейд будет направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

В ГАИ напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 7500 рублей. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила и избегать нарушений, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.