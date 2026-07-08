В Рязанской области объявленный в федеральный розыск мужчина обокрал магазины

Сотрудникам группы задержания ОВО по Михайловскому району сообщили, что на улице Тружениц находятся подозреваемые в краже из супермаркета «Пятерочка». Заведующий магазином указал росгвардейцам на автомобиль «Лада Веста», в котором находились мужчина и женщина. Их задержали и передали следственно-оперативной группе. В багажнике автомобиля нашли товары, которые похитили более чем из пяти магазинов. Ущерб составил порядка 40 тысяч рублей. При проверке выяснилось, что мужчина 1992 года рождения находится в федеральном розыске.

В Михайлове поймали подозреваемых в краже. Об этом 8 июля рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Сотрудникам группы задержания ОВО по Михайловскому району сообщили, что на улице Тружениц находятся подозреваемые в краже из супермаркета «Пятерочка».

Заведующий магазином указал росгвардейцам на автомобиль «Лада Веста», в котором находились мужчина и женщина. Их задержали и передали следственно-оперативной группе.

В багажнике автомобиля нашли товары, которые похитили более чем из пяти магазинов. Ущерб составил порядка 40 тысяч рублей.

При проверке выяснилось, что мужчина 1992 года рождения находится в федеральном розыске УФСИН по Тульской области по части 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).