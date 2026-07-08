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В Рязани задержали подозреваемых в разбойном нападении и ограблении женщин
Трое родственников из Воронежского региона решили совершить серию хищений. Они на собственном автомобиле выехали в Рязань. Там 27-летний мужчина через сайт знакомств назначил свидание девушке, которая отозвалась на его объявление. Встречу запланировали в квартире рязанки. Войдя в жилище, мужчина отвлек хозяйку и открыл дверь. В помещение вошли его супруга и брат. Активнее всех орудовала женщина, она угрожала изувечить лицо и вырвать волосы. Отмечается, что телефон у девушки отобрали, чтобы она не могла сразу обратиться в полицию. Телефон позже выбросили с моста в реку Оку. Через час аналогичным способом родственники проникли в дом 18-летней рязанки. У нее под угрозами насилия и электрошокера отобрали 180 тысяч рублей и смартфон, который позже разбили об пол.

В Рязани задержали подозреваемых в разбойном нападении и ограблении женщин в двух регионах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жертвой группы грабителей стала 23-летняя рязанка. Она сообщила полицейским, что дома на нее напали трое незнакомцев — двое мужчин и женщина. Они пугали ее физической расправой, хватали за волосы, угрожали порезать лицо. Через угрозы девушку заставили отдать им сбережения — 98 тысяч рублей и смартфон.

Оперативники выяснили марку и цвет автомобиля, на котором передвигались нападавшие. У иномарки были номера Воронежского региона. Вскоре выяснилось, что разыскиваемая иномарка двигается с севера к границе Рязанской области. Оперативники организовали специальную операцию и при содействии инспекторов ГАИ остановили машину, в которой были трое жителей Воронежской области — 27-летние муж с женой и 22-летний брат мужчины. Их задержали.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные также причастны к разбойному нападению на 18-летнюю рязанку и ограблению 27-летней жительницы Тверской области.

Выяснилось, что трое родственников из Воронежского региона решили совершить серию хищений. Они на собственном автомобиле выехали в Рязань. Там 27-летний мужчина через сайт знакомств назначил свидание девушке, которая отозвалась на его объявление. Встречу запланировали в квартире рязанки. Войдя в жилище, мужчина отвлек хозяйку и открыл дверь. В помещение вошли его супруга и брат. Активнее всех орудовала женщина, она угрожала изувечить лицо и вырвать волосы. Отмечается, что телефон у девушки отобрали, чтобы она не могла сразу обратиться в полицию. Телефон позже выбросили с моста в реку Оку. Через час аналогичным способом родственники проникли в дом 18-летней рязанки. У нее под угрозами насилия и электрошокера отобрали 180 тысяч рублей и смартфон, который позже разбили об пол.

Отмечается, что они пытались совершить подобные хищения в соседних регионах, но по случайному стечению обстоятельств свидания с потенциальными жертвами срывались. Лишь в Тверской области удалось пробраться в квартиру 27-летней местной жительницы и забрать у нее около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых взяли под стражу.