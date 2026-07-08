В Рязани снова приостановили работы на месте, где находили человеческие кости

В горадминистрации сообщили о приостановке работ по установке стел с копиями орденов на газоне внутри кругового движения на площади Свободы. Об этом рассказали РЗН. инфо в ответе на запрос 8 июля. Изначально монтаж приурочили к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Земляные работы велись только под основаниями будущих конструкций, но сейчас они прекращены, а сами ордена (копии орденов Дружбы Народов, Революции и Победы) на стелы не смонтированы. Дальнейшее оформление центральной части площади рассмотрят на Художественном совете города, но только после поступления конкретных эскизных предложений и макетов изменения архитектурного облика территории.

В горадминистрации сообщили о приостановке работ по установке стел с копиями орденов на газоне внутри кругового движения на площади Свободы. Об этом рассказали РЗН. инфо в ответе на запрос 8 июля.

Изначально монтаж приурочили к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Земляные работы велись только под основаниями будущих конструкций, но сейчас они прекращены, а сами ордена (копии орденов Дружбы Народов, Революции и Победы) на стелы не смонтированы.

Дальнейшее оформление центральной части площади рассмотрят на Художественном совете города, но только после поступления конкретных эскизных предложений и макетов изменения архитектурного облика территории.

На вопрос о сроках завершения работ в мэрии не ответили.

Ранее горожане обратили внимание на возобновление земляных работ на площади. Инициатором проекта выступил рязанский скульптор Олег Седов, который планировал установить стелы с копиями орденов Дружбы Народов, Революции и Победы. Завершить работы обещали ко Дню Победы, подчеркивая, что фундамент не будут углублять, чтобы не затронуть исторический культурный слой.

Напомним, идея восстановить стелы с орденами, которые демонтировали в 2017 году, озвучивалась еще в августе 2023 года. Тогда при первых раскопках рабочие обнаружили около 70 человеческих костей. После этого региональный Следственный комитет проводил проверку, а ямы с находками аккуратно засыпали. В 2024 году планов на установку стел не было.

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