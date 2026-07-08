Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
25°
Птн, 10
28°
Сбт, 11
24°
ЦБ USD 76.4 0.27 09/07
ЦБ EUR 87.35 0.45 09/07
Нал. USD 78.73 / 79.50 08/07 18:15
Нал. EUR 92.16 / 92.50 08/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
Вчера 15:04
475
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 644
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 036
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
3 017
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани снова приостановили работы на месте, где находили человеческие кости
В горадминистрации сообщили о приостановке работ по установке стел с копиями орденов на газоне внутри кругового движения на площади Свободы. Об этом рассказали РЗН. инфо в ответе на запрос 8 июля. Изначально монтаж приурочили к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Земляные работы велись только под основаниями будущих конструкций, но сейчас они прекращены, а сами ордена (копии орденов Дружбы Народов, Революции и Победы) на стелы не смонтированы. Дальнейшее оформление центральной части площади рассмотрят на Художественном совете города, но только после поступления конкретных эскизных предложений и макетов изменения архитектурного облика территории.

В горадминистрации сообщили о приостановке работ по установке стел с копиями орденов на газоне внутри кругового движения на площади Свободы. Об этом рассказали РЗН. инфо в ответе на запрос 8 июля.

Изначально монтаж приурочили к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Земляные работы велись только под основаниями будущих конструкций, но сейчас они прекращены, а сами ордена (копии орденов Дружбы Народов, Революции и Победы) на стелы не смонтированы.

Дальнейшее оформление центральной части площади рассмотрят на Художественном совете города, но только после поступления конкретных эскизных предложений и макетов изменения архитектурного облика территории.

На вопрос о сроках завершения работ в мэрии не ответили.

Ранее горожане обратили внимание на возобновление земляных работ на площади. Инициатором проекта выступил рязанский скульптор Олег Седов, который планировал установить стелы с копиями орденов Дружбы Народов, Революции и Победы. Завершить работы обещали ко Дню Победы, подчеркивая, что фундамент не будут углублять, чтобы не затронуть исторический культурный слой.

Напомним, идея восстановить стелы с орденами, которые демонтировали в 2017 году, озвучивалась еще в августе 2023 года. Тогда при первых раскопках рабочие обнаружили около 70 человеческих костей. После этого региональный Следственный комитет проводил проверку, а ямы с находками аккуратно засыпали. В 2024 году планов на установку стел не было.

Подробнее — в сюжете РЗН. Инфо.