В Рязани прошли рейды по поиску мигрантов, уклоняющихся от воинского учета

В среду, 8 июля, офицерами военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с военной полицией и военным комиссариатом проведен очередной рейд на строительной площадке в Рязани. Во время рейда специалисты искали мигрантов, не вставших на воинский учет. В ходе рейда проверено 11 человек, с нарушителями были проведены разъяснительные беседы.

В Рязани прошли рейды по поиску мигрантов, уклоняющихся от воинского учета. Об этом сообщает пресс-служба СК по рязанскому гарнизону.

В среду, 8 июля, офицерами военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с военной полицией и военным комиссариатом проведен очередной рейд на строительной площадке в Рязани. Во время рейда специалисты искали мигрантов, не вставших на воинский учет.

В ходе рейда проверено 11 человек, с нарушителями были проведены разъяснительные беседы.