В Ростове-на-Дону заживо сгорел 12-летний ребенок

Отмечается, что мальчик приехал на лето к бабушке и отпросился у нее на ночёвку к знакомому, но вместо этого всю ночь гулял с приятелями. По словам очевидцев, ребята поссорились, завязалась драка, и внезапно произошла вспышка, после которой один из мальчиков загорелся. По данным СМИ, рядом отдыхала выпивающая компания, которая начала тушить его первым попавшимся под руку — пивом и водкой. Сбить огонь удалось благодаря мокрым простыням, которые скидывали с балконов жители.

В Ростове-на-Дону заживо сгорел 12-летний ребенок. Об этом сообщает 161.RU.

Отмечается, что мальчик приехал на лето к бабушке и отпросился у нее на ночёвку к знакомому, но вместо этого всю ночь гулял с приятелями. По словам очевидцев, ребята поссорились, завязалась драка, и внезапно произошла вспышка, после которой один из мальчиков загорелся. По данным СМИ, рядом отдыхала выпивающая компания, которая начала тушить его первым попавшимся под руку — пивом и водкой. Сбить огонь удалось благодаря мокрым простыням, которые скидывали с балконов жители.

С ожогами более 95% тела пострадавшего госпитализировали в больницу, где он спустя сутки умер.

Приятели погибшего уверяют, что всё произошло случайно: якобы они баловались бензином, подожгли лавочку, и огонь перекинулся на мальчика. Родственники Арсения не верят в это, так как на месте трагедии убедились лично, что сама скамейка почти не пострадала — у неё обгорел лишь низ. Также очевидцы рассказали им, что в агонии ребёнок повторял имя поджигателя и от него пахло бензином. Мальчика, чьё имя повторял погибший, пока не нашли, а у остальных детей изъяли пять литров бензина и телефоны.