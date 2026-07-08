В России с 1 августа увеличат накопительные пенсии

С 1 августа в России пересчитают накопительные пенсии. Для большинства получателей выплаты увеличатся на 17,3%, а для некоторых — на 19,3%. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, прибавка в 17,3% коснется большинства получателей накопительной пенсии. Для тех, кто формировал накопления добровольно — через программу софинансирования, с использованием материнского капитала или за счет собственных средств, — повышение составит 19,3%.

С 1 августа в России пересчитают накопительные пенсии. Для большинства получателей выплаты увеличатся на 17,3%, а для некоторых — на 19,3%. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, прибавка в 17,3% коснется большинства получателей накопительной пенсии. Для тех, кто формировал накопления добровольно — через программу софинансирования, с использованием материнского капитала или за счет собственных средств, — повышение составит 19,3%.

Коэффициент индексации определили по итогам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Как отметила депутат, доходность более чем втрое превысила уровень инфляции.

Перерасчет произведут автоматически. Подавать заявления не потребуется. По предварительным данным, повышение затронет около 136 тысяч человек.