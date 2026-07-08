Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
25°
Птн, 10
28°
Сбт, 11
24°
ЦБ USD 76.4 0.27 09/07
ЦБ EUR 87.35 0.45 09/07
Нал. USD 78.73 / 79.50 08/07 18:15
Нал. EUR 92.16 / 92.50 08/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
Вчера 15:04
475
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 644
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 036
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
3 017
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России с 1 августа увеличат накопительные пенсии
С 1 августа в России пересчитают накопительные пенсии. Для большинства получателей выплаты увеличатся на 17,3%, а для некоторых — на 19,3%. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, прибавка в 17,3% коснется большинства получателей накопительной пенсии. Для тех, кто формировал накопления добровольно — через программу софинансирования, с использованием материнского капитала или за счет собственных средств, — повышение составит 19,3%.

С 1 августа в России пересчитают накопительные пенсии. Для большинства получателей выплаты увеличатся на 17,3%, а для некоторых — на 19,3%. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, прибавка в 17,3% коснется большинства получателей накопительной пенсии. Для тех, кто формировал накопления добровольно — через программу софинансирования, с использованием материнского капитала или за счет собственных средств, — повышение составит 19,3%.

Коэффициент индексации определили по итогам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Как отметила депутат, доходность более чем втрое превысила уровень инфляции.

Перерасчет произведут автоматически. Подавать заявления не потребуется. По предварительным данным, повышение затронет около 136 тысяч человек.