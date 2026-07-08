В России расширят список автомобилей для такси

Перечень локализованных автомобилей для такси пополнят новые модели брендов Jetour, Tenet, Omoda и Jeland. Сейчас в список входят 28 моделей брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO и Jetour. Перечень регулярно обновляют по мере локализации новых автомобилей. Для включения в перечень автомобиль должен соответствовать требованиям локализации. Один из ключевых критериев — не менее 1500 баллов локализации. В Минпромторге заявили, что все новые модели этим требованиям отвечают.