В России появятся вакцины от аллергии на кошек и собак

Сеченовский университет разрабатывает первые в России вакцины от аллергии на кошек и собак. Об этом РИА Новости сообщила сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова. По ее словам, вакцина от аллергии на кошек уже готовится к клиническим исследованиям, а препарат против аллергии на собак находится в активной разработке.

Сеченовский университет разрабатывает первые в России вакцины от аллергии на кошек и собак. Об этом РИА Новости сообщила сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

По ее словам, вакцина от аллергии на кошек уже готовится к клиническим исследованиям, а препарат против аллергии на собак находится в активной разработке.

Кроме того, специалисты университета создали тест-систему «Аллергочип РФ». Она позволяет определить повышенную чувствительность человека более чем к 120 аллергенам.

В дальнейшем ученые планируют выпускать упрощенные версии теста с меньшим количеством аллергенов.