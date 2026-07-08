В России появился ГОСТ на парикмахерские услуги для детей

В России впервые ввели ГОСТ на парикмахерские услуги детям до 14 лет. Он вступит в силу с 1 декабря. По новому ГОСТу, все услуги детям до 10 лет будут проводить только в присутствии родителей. Во время маникюра и педикюра не будут выполнять никаких режущих процедур. Из пирсинга допускается только прокол мочек ушей Услуги нужно будет оказывать только с применением специальной детской косметики и натуральных красок ГОСТом регулируется даже температура воды: для детей до семи лет — от 35 до 37 градусов, от семи до 14 — не менее 38, но не более 40.

В России появился ГОСТ на парикмахерские услуги для детей. Об этом сообщает РИА Новости.

В России впервые ввели ГОСТ на парикмахерские услуги детям до 14 лет. Он вступит в силу с 1 декабря.

По новому ГОСТу, все услуги детям до 10 лет будут проводить только в присутствии родителей. Во время маникюра и педикюра не будут выполнять никаких режущих процедур. Из пирсинга допускается только прокол мочек ушей

Услуги нужно будет оказывать только с применением специальной детской косметики и натуральных красок

ГОСТом регулируется даже температура воды: для детей до семи лет — от 35 до 37 градусов, от семи до 14 — не менее 38, но не более 40.