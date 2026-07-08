В мэрии рассказали о ходе строительства школы в районе ЖК «Олимпийский»

Там рассказали, что школа, рассчитана на 1100 мест. В настоящее время на объекте идут внутренние работы: штукатурка, шпаклевка, поклейка и окрашивание стеклохолста, установка подвесных потолков и витражных конструкций. Параллельно продолжаются фасадные работы и монтаж инженерных систем: канализации, вентиляции и слаботочных коммуникаций. Этапы работ находятся под контролем и регулярным мониторингом специалистов и надзорных ведомств.

В мэрии рассказали о ходе строительства школы в районе ЖК «Олимпийский». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Там рассказали, что школа, рассчитана на 1100 мест. В настоящее время на объекте идут внутренние работы: штукатурка, шпаклевка, поклейка и окрашивание стеклохолста, установка подвесных потолков и витражных конструкций. Параллельно продолжаются фасадные работы и монтаж инженерных систем: канализации, вентиляции и слаботочных коммуникаций.

Этапы работ находятся под контролем и регулярным мониторингом специалистов и надзорных ведомств.