В Белгороде при атаке БПЛА один человек погиб, несколько пострадали

После атаки БПЛА на область погиб один человек. Ещё шесть мирных жителей получили ранения, среди них — несовершеннолетняя. Повреждения получили «здание коммерческого объекта» и припаркованные рядом автомобили. Судя по фото, которое опубликовал Шуваев, поврежден торговый центр. Второй беспилотник сдетонировал на парковке «другого коммерческого объекта». Одна женщина получила осколочные ранения. Также повреждены еще четыре авто.

В Белгороде при атаке БПЛА один человек погиб, несколько пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

После атаки БПЛА на область погиб один человек. Ещё шесть мирных жителей получили ранения, среди них — несовершеннолетняя.

Повреждения получили «здание коммерческого объекта» и припаркованные рядом автомобили. Судя по фото, которое опубликовал Шуваев, поврежден торговый центр. Второй беспилотник сдетонировал на парковке «другого коммерческого объекта». Одна женщина получила осколочные ранения. Также повреждены еще четыре авто.