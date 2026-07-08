Умер почетный профессор РГУ

7 июля на 74-м году жизни скончался доктор исторических наук, профессор и почетный профессор РГУ имени С. А. Есенина Юрий Лосев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Гражданская панихида состоится 9 июля в 12:30 во внутреннем дворе главного корпуса РГУ на улице Свободы, 46, возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы и Святой мученицы Татианы.

7 июля на 74-м году жизни скончался доктор исторических наук, профессор и почетный профессор РГУ имени С. А. Есенина Юрий Лосев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В университете он работал с 1978 по 2020 год. В разные годы Юрий Лосев возглавлял кафедру всеобщей истории и международных отношений, был деканом факультета истории, проректором по научной деятельности, а также советником ректора.

Юрий Лосев стал соавтором учебных пособий по новой и новейшей истории стран Азии и Африки. Его заслуги были отмечены званием «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», медалью «За заслуги перед Рязанским государственным университетом», а также избранием членом-корреспондентом Российской академии естествознания.

Гражданская панихида состоится 9 июля в 12:30 во внутреннем дворе главного корпуса РГУ на улице Свободы, 46, возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы и Святой мученицы Татианы.

Фото: РГУ имени С. А. Есенина.