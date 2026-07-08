Стали известны кандидаты в депутаты КПРФ на выборы в Госдуму от Рязанской области

В первую тройку общефедерального списка вошли председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов, а также первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. В общефедеральный список от территориальной рязанской группы вошли действующий депутат Госдумы Владимир Исаков, депутат облдумы Денис Сидоров и депутат гордумы Эвелина Волкова. Кандидатами по одномандатным избирательным округам стали: № 157 (Рязанский) секретарь рязанского обкома КПРФ Евгений Морозов; № 158 (Скопинский) председатель реготделения общественной организации «Дети войны» Владимир Якунин.