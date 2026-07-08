Скончалась сотрудница больницы из Рязанской области

В медучреждении рассказали, что женщина скончалась от тяжелой болезни. Она проработала в кораблинской районной больнице 20 лет. «Коллектив Кораблинской районной больницы понес невосполнимую утрату. Елена была не просто сотрудником — она была душой нашего коллектива. Два десятилетия её жизни были отданы служению больнице и заботе о пациентах. Её доброта, профессионализм и чуткость навсегда останутся в нашей памяти», — отметили в некрологе.

Скончалась сотрудница кораблинской больницы Елена Кулягина. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

В медучреждении рассказали, что женщина скончалась от тяжелой болезни. Она проработала в кораблинской районной больнице 20 лет.

«Коллектив Кораблинской районной больницы понес невосполнимую утрату.

Елена была не просто сотрудником — она была душой нашего коллектива. Два десятилетия её жизни были отданы служению больнице и заботе о пациентах. Её доброта, профессионализм и чуткость навсегда останутся в нашей памяти», — отметили в некрологе.