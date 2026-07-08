Рязанская область заняла 3-е место в рейтинге эффективности промышленной политики
Рязанская область заняла 3-е место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди регионов России после Москвы и Московской области. Результаты рейтинга Минпромторга РФ озвучены в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
Рязанская область заняла 3-е место в рейтинге эффективности реализациипромышленной политики среди регионов России после Москвы и Московской области. Результаты рейтинга Минпромторга РФ озвучены в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
Рейтинг формируется на основе оценки экономического развития региона, взаимодействия с промышленным комплексом, мер государственной поддержки предприятий, развития региональной промышленной инфраструктуры, кадрового потенциала и продвижения промышленной продукции.