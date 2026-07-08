Рязанская область заняла 3-е место в рейтинге эффективности промышленной политики

Рязанская область заняла 3-е место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди регионов России после Москвы и Московской области. Результаты рейтинга Минпромторга РФ озвучены в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.