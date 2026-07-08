Рязанская ГАИ выявила более 10 нарушений среди мотоциклистов

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». По итогам рейда автоинспекторы выявили более 10 нарушений.

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл».

По итогам рейда автоинспекторы выявили более 10 нарушений.

В Госавтоинспекции напомнили мотоциклистам о необходимости соблюдать правила безопасности: использовать защитную экипировку, не превышать скорость, своевременно регистрировать и обслуживать транспорт, а также ездить с включенным ближним светом фар независимо от времени суток.