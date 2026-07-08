РГУ вошел в топ-20 вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников-юристов

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина вошел в число российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников, работающих в юридической сфере. РГУ занял 20-е место в рейтинге и сохранил свою позицию по сравнению с прошлым годом. При этом средняя зарплата выпускников юридических специальностей выросла на 10 тысяч рублей и достигла 90 тысяч рублей в месяц. По данным исследования, 65% выпускников РГУ после окончания обучения остаются работать в Рязани.

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина вошел в число российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников, работающих в юридической сфере. Исследование подготовил сервис SuperJob.

РГУ занял 20-е место в рейтинге и сохранил свою позицию по сравнению с прошлым годом. При этом средняя зарплата выпускников юридических специальностей выросла на 10 тысяч рублей и достигла 90 тысяч рублей в месяц.

По данным исследования, 65% выпускников РГУ после окончания обучения остаются работать в Рязани.

Лидером рейтинга стал МГИМО, где медианная зарплата выпускников-юристов составляет 230 тысяч рублей. На втором месте находится МГУ имени Ломоносова с показателем 200 тысяч рублей. Третью строчку разделили Санкт-Петербургский государственный университет и НИУ ВШЭ — выпускники этих вузов в среднем получают 180 тысяч рублей.