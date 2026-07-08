Павел Малков: Вопросам безопасности жителей должно быть уделено повышенное внимание

Губернатор провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рязанской области. На совещании обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в местах массового пребывания людей в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ и представительных органов муниципальных образований региона.

Губернатор Павел Малков провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рязанской области. Об этом пишет сайт регионального правительства.

На совещании обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в местах массового пребывания людей в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ и представительных органов муниципальных образований региона.

«Кампания важная, есть вероятность попыток со стороны врагов России дестабилизировать обстановку. Задача — сделать так, чтобы выборы в регионе прошли спокойно, без эксцессов, в рамках закона. Везде должно быть повышенное внимание вопросам безопасности, в том числе на избирательных участках, в местах массового скопления людей. Должна быть обеспечена и бесперебойная работа транспортной, коммунальной инфраструктуры, систем связи и энергоснабжения. Пожарную безопасность тоже необходимо взять на особый контроль. Нужно быть готовыми к любым ситуациям. Это касается всех служб и ведомств: от полиции до медицины», — сказал Павел Малков.

Рассмотрены вопросы, касающиеся работы по региональным проектам, которые обеспечивают достижение показателей нацпроектов, и мер по предупреждению правонарушений при их реализации, в том числе коррупционного характера. Глава региона подчеркнул, что ведется постоянный мониторинг на предмет выявления возможных нарушений, организовано конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами. Это дает хороший результат. Особое внимание уделяется контролю за соблюдением законодательства в сфере закупок, при расходовании бюджетных средств

На заседании также шла речь о профилактике правонарушений в молодежной среде, в том числе среди несовершеннолетних и представителей субкультур, об усилении межведомственного взаимодействия в этой сфере. Павел Малков отметил, что важна адресная работа с каждой неблагополучной семьей и каждым, кто нуждается в дополнительном внимании, и необходимо постоянно напоминать родителям об ответственности, которая предусмотрена законодательством.

Говоря о мерах противодействия нелегальной миграции, губернатор подчеркнул, что миграционная ситуация в регионе остается стабильной, однако есть рост преступлений миграционной направленности. Павел Малков подчеркнул необходимость максимального усиления контроля, прежде всего за гражданами, приезжающими из стран с высокой террористической активностью, из зоны проведения специальной военной операции. Кроме того, на совещании рассматривались вопросы, направленные на повышение эффективности исполнения судебных решений органами власти.